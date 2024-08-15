Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

По числу трофеев Модрич обошел Начо Фернандеса, который этим летом покинул мадридский клуб и перешел в саудовскую «Аль-Кадисию». На его счету 26 трофеев — столько же, сколько у защитника Дани Карвахаля. Также в топ-5 по этому показателю входят Карим Бензема и Марсело, которые выиграли с «Реалом» 25 трофеев.