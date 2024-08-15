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Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Источник: AP 2023

Накануне «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) и завоевал Суперкубок УЕФА. Для 38-летнего хорвата, который появился на поле на 76-й минуте, этот титул стал 27-м с мадридским клубом.

Командные титулы Модрича в «Реале»:

  • Чемпион Испании (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24;
  • Кубок Испании (2): 2013/14, 2022/23;
  • Суперкубок Испании (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24;
  • Лига чемпионов УЕФА (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24;
  • Суперкубок УЕФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024;
  • Клубный чемпионат мира (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022.

По числу трофеев Модрич обошел Начо Фернандеса, который этим летом покинул мадридский клуб и перешел в саудовскую «Аль-Кадисию». На его счету 26 трофеев — столько же, сколько у защитника Дани Карвахаля. Также в топ-5 по этому показателю входят Карим Бензема и Марсело, которые выиграли с «Реалом» 25 трофеев.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Он провел за «сливочных» 535 матчей, в которых забил 39 мячей и сделал 86 голевых передач. В этом сезоне хорват может войти в топ-10 игроков в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

В воскресенье, 18 августа, «Реал» откроет сезон в Ла Лиге выездным матчем против «Мальорки». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.