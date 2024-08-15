В «Атланте» назвали возможную дату дебюта Миранчука в МЛС

«Привет, 17-е. На связи Алексей Миранчук! Я очень рад тому, что попал в “Атланту”, и с нетерпением жду нашей встречи на стадионе, когда мы будем играть с “Нэшвиллом” и “Майами”. До скорой встречи, ребята», — сказал Миранчук.