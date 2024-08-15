В «Атланте» назвали возможную дату дебюта Миранчука в МЛС

В пресс-службе клуба из штата Джорджия сообщили, что 28-летний россиянин должен прибыть в США до конца этой недели.
Ранее Миранчук сфотографировался в Бергамо с футболкой «Атланты» с 59-м номером и записал небольшое видео из Бергамо, где лично обратился к фанатам американского клуба.
«Привет, 17-е. На связи Алексей Миранчук! Я очень рад тому, что попал в “Атланту”, и с нетерпением жду нашей встречи на стадионе, когда мы будем играть с “Нэшвиллом” и “Майами”. До скорой встречи, ребята», — сказал Миранчук.
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В США болельщиков «Атланты Юнайтед» называют 17-ми из-за того, что клуб дебютировал в МЛС в 2017 году.
На данный момент регулярный чемпионат МЛС находится на паузе из-за проведения Кубка лиг — турнира между американскими и мексиканскими клубами. «Атланта» не сумела преодолеть групповой этап, проиграв оба матча.
«Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. Прошлый сезон клуб закончил на 10-й строчке, вылетев в первом раунде плей-офф от будущего чемпиона «Коламбус Крю».
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Ататланте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.