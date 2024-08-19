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Игрок сходил в туалет во время матча и заработал удаление: видео

В Кубке Перу один из футболистов сходил в туалет во время матча и получил за это прямую красную карточку.

Первый матч второго тура Кубка Перу между командами «Канторсильо» и «Атлетико Авахун» завершился со счетом 0:0. Примечательным стал эпизод, который случился на 72-й минуте встречи.

Игрок команды «Атлетико Авахун» Себастьян Муньос сходил в туалет возле углового флажка во время паузы, пока футболистам оказывали помощь после игрового эпизода у ворот. Один из футболистов команды «Канторсильо» обратил на этот инцидент внимание главного судьи. Арбитр незамедлительно показал Муньосу прямую красную карточку.