Игрок сходил в туалет во время матча и заработал удаление: видео

Игрок команды «Атлетико Авахун» Себастьян Муньос сходил в туалет возле углового флажка во время паузы, пока футболистам оказывали помощь после игрового эпизода у ворот. Один из футболистов команды «Канторсильо» обратил на этот инцидент внимание главного судьи. Арбитр незамедлительно показал Муньосу прямую красную карточку.