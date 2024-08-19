Кержаков признан тренером месяца в чемпионате Казахстана

Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Зенита», тренировал юношеские сборные России, возглавлял такие команды как «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Кармиотисса Полемидия» (Кипр) и сербский «Спартак» из Суботицы, который покинул в ноябре 2023 года. В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской «Севилье» и миланском «Интере».