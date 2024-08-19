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Кержаков признан тренером месяца в чемпионате Казахстана

Главный тренер алматинского «Кайрата» Александр Кержаков признан лучшим тренером по итогам июля в чемпионате Казахстана, сообщается на сайте Казахстанской футбольной лиги.

Источник: ФК "Кайрат"

Кержаков был выбран тренером месяца путем голосования наставников других клубов, выступающих в Премьер-лиге.

В июле «Кайрат» провел два матча в чемпионате страны, сыграв на домашнем поле вничью с «Женисом» (0:0), а также разгромив на выезде «Шахтер» из Караганды (3:0).

29 мая «Кайрат» объявил о подписании контракта с 41-летним российским специаистом, Ранее сообщалось, что заработная плата Кержакова будет составлять около 2 тысяч евро в месяц.

Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Зенита», тренировал юношеские сборные России, возглавлял такие команды как «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Кармиотисса Полемидия» (Кипр) и сербский «Спартак» из Суботицы, который покинул в ноябре 2023 года. В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской «Севилье» и миланском «Интере».

В тренерский штаб Кержакова вошли Руслан Анджинджал и Владимир Казаков, работавшие ранее с Александром в «Томи», «Нижнем Новгороде» и Сербии. При этом исполняющий обязанности главного тренера алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин остался в тренерском штабе клуба в качестве одного из ассистентов.

«Кайрат» — трехкратный чемпион Казахстана. В сезоне-2023 команда заняла в чемпионате четвертое место.

В текущем сезоне «Кайрат» возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко.