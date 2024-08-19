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Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в КПЛ

19 августа главный тренер алматинского «Кайрата» Александр Кержаков признан лучшим тренером по итогам июля в казахстанской Премьер-Лиге.

Источник: ФК "Спартак" Суботица

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков поделился впечатлениями от работы в Казахстане, а также отреагировал на признание его лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

«Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс», — цитирует Кержакова корреспондент «Чемпионата».

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая 2024 года. Желто-черные возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Актобе» на одно очко. В июле подопечные российского специалиста провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью.

Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Зенита», тренировал юношеские сборные России, возглавлял такие команды как «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Кармиотисса Полемидия» (Кипр) и сербский «Спартак» из Суботицы, который покинул в ноябре 2023 года. В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской «Севилье» и миланском «Интере».

В тренерский штаб Кержакова вошли Руслан Анджинджал и Владимир Казаков, работавшие ранее с Александром в «Томи», «Нижнем Новгороде» и Сербии. При этом исполняющий обязанности главного тренера алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин остался в тренерском штабе клуба в качестве одного из ассистентов.