Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в КПЛ

«Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс», — цитирует Кержакова корреспондент «Чемпионата».