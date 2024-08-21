Миранчук провел первую тренировку в составе «Атланты»: видео

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино представил российского новичка партнерам, после чего предоставил ему слово.
«Да, всего пару слов. Я безумно рад быть здесь, в Атланте. С нетерпением жду возможности сыграть с вами, парни, и узнать вас поближе. Вперед, выйдем в плей-офф», — сказал Миранчук.
Также американский клуб опубликовал короткое видео с первой тренировки российского полузащитника.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Ататланте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Из-за долгого оформления визы Миранчук прибыл в США только в воскресенье.
«Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. Прошлый сезон клуб закончил на 10-й строчке, вылетев в первом раунде плей-офф от будущего чемпиона «Коламбус Крю».
В воскресенье, 25 августа, «Атланта» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси».