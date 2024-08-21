Алексей Миранчук может сыграть за «Атланту» на этой неделе

Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года. Американский клуб заплатил итальянской «Ататланте» за полузащитника рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал игроков за такие деньги. Из-за долгого оформления визы Миранчук прибыл в США только в воскресенье.