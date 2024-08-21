Алексей Миранчук может сыграть за «Атланту» на этой неделе

«Вчера Алексей Миранчук провел свою первую тренировку с командой. Следующая игра у “Атланты” состоится в субботу в 19.30 против “Лос-Анджелес Гэлакси”. Ожидается, что Миранчук будет готов к этому матчу», — приводит слова представителя пресс-службы американского клуба «Спорт-Экспресс».
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года. Американский клуб заплатил итальянской «Ататланте» за полузащитника рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал игроков за такие деньги. Из-за долгого оформления визы Миранчук прибыл в США только в воскресенье.
28-летний Миранчук с 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту», в прошедшем сезоне он провел 41 матч за клуб во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач. Также Миранчук стал победителем Лиги Европы.
«Атланта Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС Восточной конференции. Прошлый сезон клуб закончил на 10-й строчке, проиграв в первом раунде плей-офф будущему чемпиону «Коламбус Крю».