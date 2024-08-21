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«Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Сербии по футболу

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил о приобретении прав на показ сербской Суперлиги.

Источник: AP 2023

Соглашение рассчитано на следующие три сезона. Сумма сделки не сообщается.

«В России очень любят сербский футбол, с которым связывают очень тесные братские узы. Этим летом ведущие сербские клубы, “Црвена Звезда” и “Партизан” приезжали в Россию, чтобы сыграть товарищеские матчи с нашими клубами, и везде встречали поддержку и любовь российских болельщиков. Мы показывали эти игры на “Матч ТВ”, и видели большой интерес аудитории, даже несмотря на товарищеский статус игр.

Очень много болельщиков было в России этим летом у сборной Сербии, которая в марте сборная сыграла товарищеский матч против сборной России на переполненной ВТБ-Арене уже в ранге участников Евро.

Мы уверены, что Суперлига Сербии станет подарком для всех любителей футбола, ведь это чемпионат, в котором регулярно зажигаются юные звездочки. Кого-то мы, вероятно, увидим в скором будущем в РПЛ, а кто-то отправится покорять лучшие футбольные лиги Европы. Суперлига Сербии станет отличным дополнением в пакет турниров, которые можно будет посмотреть на каналах семейства “Матч!” и наших диджитал-платформах», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Танин.

С cезона-2022/23 матчи чемпионата Сербии в России транслировал стриминговый сервис Okko. Там показывались все игры с участием двух ведущих клубов чемпионата — «Црвены Звезды» и «Партизана».

«Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии, опережая «Партизан» на три очка. Столичный клуб выиграл семь последних чемпионатов страны.