Лучший вратарь ЧМ-2022 продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

Новое соглашение 31-летнего вратаря с бирмингемским клубом рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2027 года.
Мартинес перешел в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Арсенала» за 17,4 млн евро. За бирмингемский клуб аргентинец провел 160 матчей, в которых пропустил 196 мячей и 54 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.
С 2021 года Мартинес является основным вратарем сборной Аргентины, с которой он выиграл чемпионат мира (2022) и дважды побеждал на Копа Америка (2021, 2024). На всех трех турнирах аргентинец выигрывал награду лучшему вратарю.