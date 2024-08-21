Лучший вратарь ЧМ-2022 продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

Мартинес перешел в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Арсенала» за 17,4 млн евро. За бирмингемский клуб аргентинец провел 160 матчей, в которых пропустил 196 мячей и 54 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.