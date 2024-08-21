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Лучший вратарь ЧМ-2022 продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с вратарем сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом.

Источник: AP 2023

Новое соглашение 31-летнего вратаря с бирмингемским клубом рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2027 года.

Мартинес перешел в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Арсенала» за 17,4 млн евро. За бирмингемский клуб аргентинец провел 160 матчей, в которых пропустил 196 мячей и 54 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

С 2021 года Мартинес является основным вратарем сборной Аргентины, с которой он выиграл чемпионат мира (2022) и дважды побеждал на Копа Америка (2021, 2024). На всех трех турнирах аргентинец выигрывал награду лучшему вратарю.