СМИ: В «МЮ» из-за сокращения расходов перестали кормить персонал

Как сообщает Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не выдавать ланч-боксы обслуживающему персоналу для сокращения расходов клуба.
Это лишь одно решение в рамках масштабной реструктуризации расходов, которой занялся новый совладелец клуба Джим Рэтклифф. Так с февраля, когда он начал руководить клубом, в «МЮ» уволили 250 сотрудников.
Ранее в день игры сотрудникам предоставлялся набор, включающий сэндвич, злаковый батончик, пакет чипсов и прохладительный напиток.
На первом матче сезона на «Олд Траффорд» многие обнаружили, что ланч-боксы им больше не положены. Некоторым людям были предложены остатки еды, которая предназначена для корпоративных клиентов. При этом в клубе заявили, что это не остатки как таковые, а просто дополнительные порции специально для персонала.
Некоторые работники «Манчестер Юнайтед» пожаловались на то, что их вынуждают есть в туалете: «Они поставили обеденный стол рядом с четырьмя туалетными кабинками. Выходишь из одной из них — а перед тобой сидит человек и ест». В клубе заверили, что для приема пищи есть отдельная комната, однако некоторые люди предпочитают есть в более тихом месте с прилегающим санузлом.
В первом туре Английской Премьер-лиги подопечные Эрика тен Хага обыграли с минимальным счетом «Фулхэм» (1:0). В следующем матче «красные дьяволы» сыграют в гостях с «Брайтоном» 24 августа.