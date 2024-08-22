СМИ: В «МЮ» из-за сокращения расходов перестали кормить персонал

Некоторые работники «Манчестер Юнайтед» пожаловались на то, что их вынуждают есть в туалете: «Они поставили обеденный стол рядом с четырьмя туалетными кабинками. Выходишь из одной из них — а перед тобой сидит человек и ест». В клубе заверили, что для приема пищи есть отдельная комната, однако некоторые люди предпочитают есть в более тихом месте с прилегающим санузлом.