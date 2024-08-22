«Лион» выставил на трансфер всех игроков из-за проблем с ФФП

Перед стартом сезона Национальное управление управленческого контроля (DNCG), отвечающее за мониторинг и надзор за финансами профессиональных футбольных клубов Франции, аккредитовало «Лион» с условием, что до конца летнего трансферного окна клуб получит не менее 100 млн евро от продажи игроков. За неделю до закрытия трансферного окна клуб не сумел справиться с этой задачей, в связи с чем экстренно выставил всех своих игроков на продажу.