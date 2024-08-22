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«Лион» выставил на трансфер всех игроков из-за проблем с ФФП

Французский «Лион» выставил на трансфер всех футболистов, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Об этом сообщает L'Equipe.

Источник: Reuters

Перед стартом сезона Национальное управление управленческого контроля (DNCG), отвечающее за мониторинг и надзор за финансами профессиональных футбольных клубов Франции, аккредитовало «Лион» с условием, что до конца летнего трансферного окна клуб получит не менее 100 млн евро от продажи игроков. За неделю до закрытия трансферного окна клуб не сумел справиться с этой задачей, в связи с чем экстренно выставил всех своих игроков на продажу.

Если «Лиону» не удастся продать игроков на требуемую сумму, то у клуба возникнут серьезные проблемы с финансовым фэйр-плей, что может привести к большому снятию очков по ходу сезона.

В летнее трансферное окно «Лион» купил восемь футболистов, потратив на них свыше 134 млн евро. При этом клуб смог продать лишь двух игроков, выручив с их продажи чуть более 24 млн евро. По данным портала Transfermarkt, нынешний состав «Лиона» оценивается в 261,5 млн евро.

В первом туре французской Лиги 1 «Лион» на выезде разгромно проиграл «Ренну» (0:3). В субботу, 24 августа, семикратные чемпионы страны дома сыграют с «Монако».