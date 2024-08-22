Слуцкий вывел «Шанхай Шэньхуа» в полуфинал Кубка Китая

В составе «Шанхая» отличились Жоау Тейшейра (12') и Чань Шиничи (90+1'). У столичной команды единственный мяч забил Чжан Юйнин (90+3').
В полуфинале Кубка Китая «Шанхай Шэньхуа» сыграет со своим главным соперником «Шанхай Порт». Встреча пройдет 24 сентября.
В этом сезоне Слуцкий трижды встречался с «Шанхай Порт» в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа», одержав над действующим чемпионом страны две победы и один раз сыграв с ним вничью.
Всего Слуцкий провел во главе «Шанхай Шэньхуа» 27 матчей, в которых одержал 22 победы при четырех ничейных результатах и одном поражении.
«Шанхай Шэньхуа» является шестикратным обладателем Кубка Китая (1956, 1991, 1998, 2017, 2019, 2023), уступая по числу титулов лишь «Шаньдун Тайшань», который выигрывал национальный кубок восемь раз.