«Милан» представил третью форму на новый сезон

«Новая третья форма, разработанная Puma — это смелое заявление о том, что такое миланский стиль: инновации, элегантность и глубокая связь с наследием нашего города. Мы рады видеть, как наши игроки и болельщики принимают эти цвета, которые представляют собой современный поворот к идентичности нашего клуба. Партнерство с Puma позволяет нам продолжать расширять границы не только в области стиля, но и в области устойчивого развития, поскольку мы стремимся подавать пример как на поле, так и за его пределами», — приводит слова представителя итальянского клуба пресс-служба «Милана».