«Милан» представил третью форму на новый сезон

«Новая третья форма, разработанная Puma — это смелое заявление о том, что такое миланский стиль: инновации, элегантность и глубокая связь с наследием нашего города. Мы рады видеть, как наши игроки и болельщики принимают эти цвета, которые представляют собой современный поворот к идентичности нашего клуба. Партнерство с Puma позволяет нам продолжать расширять границы не только в области стиля, но и в области устойчивого развития, поскольку мы стремимся подавать пример как на поле, так и за его пределами», — приводит слова представителя итальянского клуба пресс-служба «Милана».
Впервые футболисты «Милана» сыграют в новой форме 24 августа в матче 2-го тура чемпионата Италии с «Пармой».
В первом туре нового сезона Серии А «Милан» на своем поле вырвал ничью в концовке матча с «Торино» (2:2). На 30-й минуте защитник красно-черных Малик Тшау срезал мяч в свои ворота. На 68-й минуте нападающий Дуван Сапата удвоил преимущество «Торино». На 89-й минуте забил новичок хозяев Альваро Мората. На 90+6-й минуте счет сравнял нападающий «Милана» Ноа Окафор.