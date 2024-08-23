«Бока Хуниорс» гарантировал себе участие в клубном ЧМ 2025 года

Команда из Буэнос-Айреса благодаря клубному рейтингу гарантировала себе участие в турнире после того, как другие аргентинские коллективы «Сан-Лоренсо» и «Тальерес», а также уругвайский «Насьональ» выбыли из розыгрыша Кубка Либертадорес на стадии ⅛ финала.