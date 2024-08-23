«Бока Хуниорс» гарантировал себе участие в клубном ЧМ 2025 года

Как сообщается на сайте Международной федерации футбола, аргентинский «Бока Хуниорс» квалифицировался на клубный чемпионат мира.
Команда из Буэнос-Айреса благодаря клубному рейтингу гарантировала себе участие в турнире после того, как другие аргентинские коллективы «Сан-Лоренсо» и «Тальерес», а также уругвайский «Насьональ» выбыли из розыгрыша Кубка Либертадорес на стадии ⅛ финала.
«Бока Хуниорс» стал 30-й командой, попавшей на клубный чемпионат мира. Еще одним участником станет победитель Кубка Либертадорес нынешнего сезона. Последнее место на турнире займет команда из принимающей страны.
В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в США в обновленном формате при участии 32 команд с 15 июня по 13 июля.
«Бока Хуниорс» — 29-кратный чемпион Аргентины и шестикратный обладатель Кубка Либертадорес.