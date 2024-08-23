Миранчук отправился с «Атлантой» на выезд в Лос-Анджелес

Матч состоится в воскресенье, 25 августа. Начало матча — в 05:30 по московскому времени. Этот матч может стать дебютным для 28-летнего россиянина за «Атланту». Кроме того, за «Гэлакси» в этой встрече может дебютировать Марко Ройс.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Ататланте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.
Из-за долгого оформления визы Миранчук прибыл в США только 18 августа. Во вторник, 20 августа, россиянин провел первую тренировку в новом клубе.
«Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. Прошлый сезон клуб закончил на 10-й строчке, вылетев в первом раунде плей-офф от будущего чемпиона «Коламбус Крю».