Миранчук отправился с «Атлантой» на выезд в Лос-Анджелес

Матч состоится в воскресенье, 25 августа. Начало матча — в 05:30 по московскому времени. Этот матч может стать дебютным для 28-летнего россиянина за «Атланту». Кроме того, за «Гэлакси» в этой встрече может дебютировать Марко Ройс.