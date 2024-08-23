Гарри Кейн рассказал, какие два трофея мечтает выиграть

«Мечтаю выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы также хотел выиграть крупный турнир со сборной. Моя цель на сезон — завоевать как можно больше титулов», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.
«Я всегда ставил своей целью совершенствоваться, развиваться и расширять свои возможности. Мне хотелось играть на самом высоком уровне, участвовать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. С переходом в “Баварию” у меня появились возможности для этого», — добавил Гарри Кейн.
Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». В сезоне-2023/2024 форвард провел за немецкий клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 12 результативных передач.
Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов. На данный момент в карьере нападающего нет ни одного завоеванного трофея.