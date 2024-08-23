Гарри Кейн рассказал, какие два трофея мечтает выиграть

«Я всегда ставил своей целью совершенствоваться, развиваться и расширять свои возможности. Мне хотелось играть на самом высоком уровне, участвовать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. С переходом в “Баварию” у меня появились возможности для этого», — добавил Гарри Кейн.