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Беллингем пропустит около месяца из-за проблем со стопой

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму на предматчевой тренировке во время подготовки к матчу второго тура Ла Лиги против «Вальядолида». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Источник: Reuters

У 21-летнего англичанина выявлен подошвенный фасциит правой ноги. Точные сроки восстановления не называются, однако по оценкам испанских журналистов Беллингем пропустит около месяца. Возвращение полузащитника ожидают в конце сентября после паузы на матчи сборных.

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 44 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач.

В воскресенье, 25 августа, «Реал» дома сыграет с «Вальядолидом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.