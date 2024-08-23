Беллингем пропустит около месяца из-за проблем со стопой

У 21-летнего англичанина выявлен подошвенный фасциит правой ноги. Точные сроки восстановления не называются, однако по оценкам испанских журналистов Беллингем пропустит около месяца. Возвращение полузащитника ожидают в конце сентября после паузы на матчи сборных.
Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 44 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач.
В воскресенье, 25 августа, «Реал» дома сыграет с «Вальядолидом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.