Украинский голкипер «Реала» Лунин не покинет клуб

«Лунин останется в “Реале”. Он не покинет клуб», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.
Ранее в СМИ писали, что Лунин хочет покинуть команду, такое решение он принял после финального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0), где он остался на скамейке запасных, а место в воротах занял бельгиец Тибо Куртуа.
25-летний Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. В минувшем сезоне украинский футболист провел за мадридцев 31 матч (12 — на ноль), в которых пропустил 32 мяча. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Также Андрей Лунин выступал на Евро-2024 в составе сборной Украины. Он сыграл весь матч первого тура группового этапа турнира против команды Румынии (0:3) и пропустил три гола. Следующие две встречи Лунин провел на скамейке запасных. Украинцы не вышли из группы, заняв последнее место.