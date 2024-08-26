Украинский голкипер «Реала» Лунин не покинет клуб

25-летний Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. В минувшем сезоне украинский футболист провел за мадридцев 31 матч (12 — на ноль), в которых пропустил 32 мяча. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.