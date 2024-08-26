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«Ливерпуль» установил клубный рекорд по передачам в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле победил «Брентфорд» в матче 2-го тура чемпионата Англии (2:0).

Источник: Reuters

На 13-й минуте встречи «Ливерпуль» вышел вперед благодаря голу полузащитника Луиса Диаса. На 70-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил нападающий Мохамед Салах.

Футболисты «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом» сделали 551 точную передачу из 602, установив клубный рекорд в АПЛ. Точность составила 92%, сообщает Opta Sports в своем телеграмм-канале.

Победа над «Брентфордом» стала для нового главного тренера Арне Слота второй в сезоне-2024/25. Он является первым тренером «Ливерпуля» с двумя победами в двух первых матчах чемпионата Англии со времен Грэма Сунесса в 1991 году.

«Ливерпуль» набрал шесть очков и присоединился к «Манчестер Сити», «Брайтону» и «Арсеналу», набравшим максимальное количество очков в двух стартовых турах. «Брентфорд» с 3 очками идет 13-м месте в турнирной таблице.

Арне Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. 45-летний нидерландский специалист с июля 2021 года возглавлял «Фейеноорд», с которым выиграл чемпионат Нидерландов и Кубок страны. В 2022 году команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. Ранее специалист также тренировал нидерландский АЗ.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 2
25.08.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Томас Франк
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Диогу Жота)
13′
Мохамед Салах
(Луис Диас)
70′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
30′
10
Алексис Макаллистер
66
Трент Александр-Арнолд
72′
84
Конор Брэдли
38
Райан Гравенберх
38′
90′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
72′
9
Дарвин Нуньес
11
Мохамед Салах
83′
19
Харви Эллиотт
20
Диогу Жота
72′
18
Коди Гакпо
Брентфорд
1
Марк Флеккен
5
Итан Пиннок
20
Кристоффер Айер
22
Натан Коллинз
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
6
Кристиан Нергор
40′
19
Брайан Мбеумо
90+4′
8
Матиас Йенсен
45′
66′
14
Фабиу Карвалью
27
Виталий Янельт
73′
15
Франк Оньека
11
Йоан Висса
73′
7
Кевин Шаде
23
Кин Льюис-Поттер
66′
24
Миккель Дамсгор
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти