«Ливерпуль» установил клубный рекорд по передачам в АПЛ

На 13-й минуте встречи «Ливерпуль» вышел вперед благодаря голу полузащитника Луиса Диаса. На 70-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил нападающий Мохамед Салах.
Футболисты «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом» сделали 551 точную передачу из 602, установив клубный рекорд в АПЛ. Точность составила 92%, сообщает Opta Sports в своем телеграмм-канале.
Победа над «Брентфордом» стала для нового главного тренера Арне Слота второй в сезоне-2024/25. Он является первым тренером «Ливерпуля» с двумя победами в двух первых матчах чемпионата Англии со времен Грэма Сунесса в 1991 году.
«Ливерпуль» набрал шесть очков и присоединился к «Манчестер Сити», «Брайтону» и «Арсеналу», набравшим максимальное количество очков в двух стартовых турах. «Брентфорд» с 3 очками идет 13-м месте в турнирной таблице.
Арне Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. 45-летний нидерландский специалист с июля 2021 года возглавлял «Фейеноорд», с которым выиграл чемпионат Нидерландов и Кубок страны. В 2022 году команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. Ранее специалист также тренировал нидерландский АЗ.