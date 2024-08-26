Винисиус отложил решение о переезде в Саудовскую Аравию на год

По информации источника, на решение 24-летнего бразильца повлияло его желание выиграть «Золотой мяч». В этом году Винисиус максимально приблизился к этой цели — в финальном рейтинге фаворитов на награду по версии Goal он занимает второе место, уступая лишь полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
Ранее сообщалось, что один из саудовских клубов готов выплатить «Реалу» отступные в размере одного миллиарда евро, прописанные в контракте Винисиуса, а также предложить бразильцу контракт с зарплатой 350 млн евро в год. Этот трансфер сделал бы Винисиуса самым дорогим и самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Ожидается, что стороны вернутся к переговорам следующим летом, когда у Винисиуса останется два года по действующему контракту с «Реалом». На данный момент бразилец не заинтересован в продлении соглашения с мадридским клубом.
Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 45 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сливочных» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал девять результативных передач. Вместе с «Реалом» Винисиус в третий раз стал чемпионом Испании и во второй раз выиграл Лигу чемпионов.