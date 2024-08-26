Винисиус отложил решение о переезде в Саудовскую Аравию на год

Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 45 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сливочных» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал девять результативных передач. Вместе с «Реалом» Винисиус в третий раз стал чемпионом Испании и во второй раз выиграл Лигу чемпионов.