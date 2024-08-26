Хамес Родригес вернулся в Ла Лигу спустя четыре года

«Клуб подписал звездного игрока в самый особенный сезон, когда он празднует 100-летие своей истории, храбрости, мужества и благородства. Хамес олицетворяет ценности клуба и уверяет, что у него есть “желание мечтать и совершать великие дела”. Это твой дом, добро пожаловать, Хамес!» — сказано в заявлении клуба.