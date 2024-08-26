Хамес Родригес вернулся в Ла Лигу спустя четыре года

Контракт с 33-летним колумбийцем рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.
«Клуб подписал звездного игрока в самый особенный сезон, когда он празднует 100-летие своей истории, храбрости, мужества и благородства. Хамес олицетворяет ценности клуба и уверяет, что у него есть “желание мечтать и совершать великие дела”. Это твой дом, добро пожаловать, Хамес!» — сказано в заявлении клуба.
На Копа Америка-2024 Хамес Родригес был признан лучшим игроком турнира и стал лучшим ассистентом, оформив шесть голевых передач. После этого полузащитник принял решение расторгнуть контракт с бразильским «Сан-Паулу» и попытаться вновь вернуться в Европу.
С 2014 по 2020 Хамес Родригес выступал в Ла Лиге за мадридский «Реал». Позднее он играл за «Эвертон», «Олимпиакос» и катарский «Аль-Райян».