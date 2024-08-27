Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры в 34 года

«Я не просто реализовал свою мечту, я пришел туда, куда мое воображение даже не осмелилось бы меня привести. Я играл в игру на самом высоком уровне с лучшими игроками в истории, обрел друзей на всю жизнь, создал незабываемые воспоминания и встретил людей, которые оказали огромное влияние на мою жизнь. Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол.



Но я также отдал игре все, что у меня было. Я отдал игре 18 лет своей жизни, каждый день, без каких-либо оправданий. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте. Я чувствую, что сейчас пришло время уделить все свое внимание моей семье. Поэтому я принял решение уйти из профессионального футбола.



У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец — это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и поверьте мне, я буду мечтать о большем», — написал Щенсны в соцсетях.