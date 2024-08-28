Кьеза переходит из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

По информации источника, сделка между двумя клубами уже завершена. «Ювентус» получит за Кьезу 13 млн евро без учета бонусов. 26-летний итальянец вылетел в Англию, где сегодня подпишет с «Ливерпулем» четырехлетний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что интерес к Кьезе также проявляла «Барселона», однако каталонский клуб так и не сделал ему официальное предложение.
Кьеза перешел в «Ювентус» в октябре 2020 года из «Фиорентины» за 57,2 млн евро. Он провел за туринский клуб 131 матч, в котором забил 32 мяча и сделал 23 результативных передачи. Контракт Кьезы с «бьянконери» истекал следующим летом.
Федерико Кьеза станет первым итальянцем в «Ливерпуле» со времен Марио Балотелли, который покинул английский клуб в 2015 году.