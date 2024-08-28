Кьеза переходит из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

По информации источника, сделка между двумя клубами уже завершена. «Ювентус» получит за Кьезу 13 млн евро без учета бонусов. 26-летний итальянец вылетел в Англию, где сегодня подпишет с «Ливерпулем» четырехлетний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.