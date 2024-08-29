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«Реал Сосьедад» без Захаряна дома проиграл в чемпионате Испании

Команда из Сан-Себастьяна с середины первого тайма играла в меньшинстве.

Источник: Reuters

«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Алавеса» в матче третьего тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

На 29-й минуте встречи красную карточку.получил один из лидеров «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль. При этом спустя несколько минут после удаления бело-голубым удалось открыть счет — забил Браис Мендес.

Перед перерывом нападающий «Алавеса» Асьер Вильялибре реализовал пенальти. На 77-й минуте Тони Мартинес забил победный гол спустя 7 минут после выхода на замену.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян матч пропустил, так как продолжает курс реабилитации. 6 августа он успешно перенес операцию после полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок.

«Алавес» набрал 4 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с тремя баллами идет на 12-й строчке.