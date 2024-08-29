Легенду итальянского футбола уволили из клуба спустя три тура

Как сообщает пресс-служба генуэзского клуба, чемпион мира в составе сборной Италии Андреа Пирло был освобожден с должности главного тренера «Сампдории».
Такое решение было принято после трех туров нового сезона итальянской Серии Б, в которых подопечные Пирло набрали всего одно очко. Клуб также покинули помощники главного тренера — Роберто Баронио, Мауро Бертони, Никола Паварини и Рафаэле Клементе.
45-летний специалист возглавлял «Сампдорию» с лета 2023 года и в прошлом сезоне занял с ней 7-е место в турнирной таблице Серии Б, а затем в четвертьфинале плей-офф уступил «Палермо» (0:2).
Ранее Пирло тренировал «Ювентус» и турецкий «Фатих Карагюмрюк». Во время карьеры футболиста Андреа выступал за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан», «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити».
В составе сборной Италии Пирло провел 116 матчей, в которых забил 13 мячей. На чемпионате мира в Германии 2006 года полузащитник был одним из важных игроков итальянской сборной, сыграв весомую роль в итоговой победе своей страны на турнире.