Sky Sports: «Челси» близок к подписанию Джейдона Санчо из «МЮ»

Как сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет, лондонский «Челси» близок к соглашению с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Джейдона Санчо. По данным источника, стороны приблизились согласованию сделки после последних переговоров.
Ранее в СМИ сообщалось, что переход Санчо в «Челси» может включать обмен на другого игрока. Наиболее вероятным вариантом обмена считается Рахим Стерлинг, хотя эта сделка требует согласования ряда условий.
В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранен от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.