Sky Sports: «Челси» близок к подписанию Джейдона Санчо из «МЮ»

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранен от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.