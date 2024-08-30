Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky Sports: «Челси» близок к подписанию Джейдона Санчо из «МЮ»

24-летний Джейдон Санчо играет в «Манчестер Юнайтед» с 2021 года, когда состоялся его переход из дортмундской «Боруссии».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет, лондонский «Челси» близок к соглашению с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Джейдона Санчо. По данным источника, стороны приблизились согласованию сделки после последних переговоров.

Ранее в СМИ сообщалось, что переход Санчо в «Челси» может включать обмен на другого игрока. Наиболее вероятным вариантом обмена считается Рахим Стерлинг, хотя эта сделка требует согласования ряда условий.

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранен от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.