Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата»

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая этого года. Под руководством 41-летнего специалиста алматинцы провели 12 матчей, в которых одержали шесть побед при трех ничьих и трех поражениях. В июле Кержаков был признан лучшим тренером чемпионата Казахстана.