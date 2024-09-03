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Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков подал в отставку со своего поста. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайрат"

В субботу, 1 сентября, «Кайрат» дома уступил «Астане» (0:1). Клуб из Алматы лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, опережая «Актобе» и «Елимай» на одно очко.

«Кержаков подал в отставку: “Кайрат” думает, что делать», — написал Карпов.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая этого года. Под руководством 41-летнего специалиста алматинцы провели 12 матчей, в которых одержали шесть побед при трех ничьих и трех поражениях. В июле Кержаков был признан лучшим тренером чемпионата Казахстана.

В воскресенье, 8 сентября, «Кайрат» дома проведет товарищеский матч с «Зенитом». Встреча приурочена к 70-летнему юбилею казахстанского клуба.