Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата»

В субботу, 1 сентября, «Кайрат» дома уступил «Астане» (0:1). Клуб из Алматы лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, опережая «Актобе» и «Елимай» на одно очко.
«Кержаков подал в отставку: “Кайрат” думает, что делать», — написал Карпов.
Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая этого года. Под руководством 41-летнего специалиста алматинцы провели 12 матчей, в которых одержали шесть побед при трех ничьих и трех поражениях. В июле Кержаков был признан лучшим тренером чемпионата Казахстана.
В воскресенье, 8 сентября, «Кайрат» дома проведет товарищеский матч с «Зенитом». Встреча приурочена к 70-летнему юбилею казахстанского клуба.