Роналду хочет обойти MrBeast по числу подписчиков на YouTube

«Моей целью было быть ближе к моим фанатам. Я думаю, они этого заслуживают. Поддержка на чемпионате Европы произвела на меня огромное впечатление. Это особенно важно, учитывая, что в ближайшие два-три года я завершу карьеру.



Что касается подписчиков и рекордов, то нужно воспринимать все это с определенной перспективой. Да, я хочу их побить, но всему свое время. Я чувствую, что фанаты сейчас счастливы. Несколько месяцев назад я решил, что буду ближе к ним, и мне очень приятно это делать.



Кто сейчас главный на YouTube? MrBeast? Я должен обойти его на YouTube. Дайте мне два года, и я попробую обойти его по количеству подписчиков», — сказал Роналду.