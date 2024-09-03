Роналду хочет обойти MrBeast по числу подписчиков на YouTube

«Моей целью было быть ближе к моим фанатам. Я думаю, они этого заслуживают. Поддержка на чемпионате Европы произвела на меня огромное впечатление. Это особенно важно, учитывая, что в ближайшие два-три года я завершу карьеру.
Что касается подписчиков и рекордов, то нужно воспринимать все это с определенной перспективой. Да, я хочу их побить, но всему свое время. Я чувствую, что фанаты сейчас счастливы. Несколько месяцев назад я решил, что буду ближе к ним, и мне очень приятно это делать.
Кто сейчас главный на YouTube? MrBeast? Я должен обойти его на YouTube. Дайте мне два года, и я попробую обойти его по количеству подписчиков», — сказал Роналду.
21 августа Роналду завел свой канал на YouTube под названием UR · Cristiano, который стал самым быстрорастущим в истории видеохостинга. Португалец набрал первый миллион подписчиков за полтора часа, а за первые 24 часа на его канал подписались около 20 млн человек.
Отметку в 50 млн подписчиков Роналду пробил всего через семь дней после запуска канала. Для сравнения, предыдущий рекорд по набору такого количества аудитории составлял 826 дней. На данный момент на YouTube-канал Роналду подписаны 55,8 млн человек, а его канал занимает 51-е место по числу аудитории.
MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) является самым популярным блогером на YouTube. На данный момент на YouTube-канал 26-летнего американца подписаны 313 млн человек. Он стал популярным благодаря своим масштабным экспериментам, челленджам, а также социальным и благотворительным акциям. MrBeast переводит свои ролики на 15 языков (в том числе русский), что позволило ему выйти на глобальную мировую аудиторию.
Дональдсон начал карьеру на YouTube в 2012 году и спустя 10 лет достиг отметки в 100 млн подписчиков, став самым популярным блогером на YouTube, обойдя шведского летсплейщика PewDiePie. С тех пор MrBeast носит неофициальное звание «короля YouTube».
Роналду является самой популярной персоной в соцсетях. Его общая аудитория в соцсетях приближается к одному миллиарду человек.