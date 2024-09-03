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Кержаков прокомментировал свой неожиданный уход из «Кайрата»

«Кайрат» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, а сам Кержаков недавно был признан лучшим тренером месяца.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак» Суботица

Российский тренер Александр Кержаков выступил с заявлением об уходе с поста главного тренера «Кайрата».

«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьёзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время “Кайрат” стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая этого года. Под руководством 41-летнего специалиста алматинцы провели 12 матчей, в которых одержали шесть побед при трех ничьих и трех поражениях.

8 сентября «Кайрат» дома проведет товарищеский матч с «Зенитом». Встреча приурочена к 70-летнему юбилею казахстанского клуба.