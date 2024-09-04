Стали известны сроки восстановления двух игроков «Реала»

С другой стороны, Анчелотти считает Тчуамени «фундаментальным игроком». «У него есть характеристики, которые для нас очень важны», — сказал главный тренер на предматчевой пресс-конференции против «Лас-Пальмаса». Французский опорный полузащитник провел за «Реал» 93 матча во всех турнирах, в которых отличился три раза и сделал пять результативных передач.