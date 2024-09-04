Стали известны сроки восстановления двух игроков «Реала»

Игроки сборной Франции Менди и Тчуамени должны были сыграть в составе национальной команды в матчах Лиги наций. Но футболисты покинули расположение сборной из-за повреждений, которые получили в воскресном матче чемпионата Испании с «Бетисом» (2:0) и вернулись в Мадрид.
Отмечается, что оба игрока останутся на базе клуба и будут тренироваться в зале, не выходя на поле. Их появление в составе «сливочных» планируется 14 сентярбя, в матче против «Реал Сесьедад».
И Менди, и Тчуамени — два ключевых игрока для КарлотАнчелотти, который всегда на них рассчитывал. Менди является настолько приоритетным игроком, что главный тренер «Реала» рекомендовал продлить с ним контракт, срок которого истекает летом 2025 года. Он провел 174 матча за испанский клуб во всех турнирах, забив шесть голов и сделав 10 результативных передач.
С другой стороны, Анчелотти считает Тчуамени «фундаментальным игроком». «У него есть характеристики, которые для нас очень важны», — сказал главный тренер на предматчевой пресс-конференции против «Лас-Пальмаса». Французский опорный полузащитник провел за «Реал» 93 матча во всех турнирах, в которых отличился три раза и сделал пять результативных передач.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице с 8 очками.