Мостовой — о Промесе в «Дубай Юнайтед»: Лучше играть, чем сидеть

«Для Промеса переход в “Дубай Юнайтед” — это хорошо. Тем более, он там находится. Правильно делает — если есть возможно, лучше играть, чем сидеть и валять дурака или пить пиво с вином. Другое дело, что мы все знаем, что ситуация с Промесом ещё не закончилась», — цитирует Мостового «Чемпионат».