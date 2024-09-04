Мостовой — о Промесе в «Дубай Юнайтед»: Лучше играть, чем сидеть

4 сентября стало известно о том, что бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес станет игроком клуба из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».
«Для Промеса переход в “Дубай Юнайтед” — это хорошо. Тем более, он там находится. Правильно делает — если есть возможно, лучше играть, чем сидеть и валять дурака или пить пиво с вином. Другое дело, что мы все знаем, что ситуация с Промесом ещё не закончилась», — цитирует Мостового «Чемпионат».
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию. Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.
1 июля контракт Промеса со «Спартаком» истек и он стал свободным агентом. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. В общей сложности нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.
«Дубай Юнайтед» принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price. Президентом клуба является бывший вратарь сборной Молдавии Илья Чебану, известный в России по выступлениям за «Мордовию» и «Томь». В прошлом сезоне «Дубай Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ.