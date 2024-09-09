В «Сьоне» сравнили Антона Миранчука с Зиданом и ван Бастеном

«Я всегда считал, что Антон — великий игрок с чертами ван Бастена или Зидана. Очевидно, Антон будет самым высокооплачиваемым игроком у нас. Мы прилагаем усилия, чтобы этот переход состоялся. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», — сказал Константин.