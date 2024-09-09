В «Сьоне» сравнили Антона Миранчука с Зиданом и ван Бастеном

«Я всегда считал, что Антон — великий игрок с чертами ван Бастена или Зидана. Очевидно, Антон будет самым высокооплачиваемым игроком у нас. Мы прилагаем усилия, чтобы этот переход состоялся. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», — сказал Константин.
Минувшим летом у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. Сообщалось, что 28-летний россиянин хотел продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 млн евро в год, а в контракт россиянина будут прописаны отступные в размере 5,5 млн евро. В «Локомотиве» Миранчук зарабатывал 2,4 млн евро в год.
В прошлом сезоне «Сьон» выиграл вторую лигу и вернулся в элиту швейцарского футбола. После шести туров клуб из одноименного города идет в турнирной таблице чемпионата Швейцарии на шестом месте.