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Зидан объяснил, почему не готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, почему не готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

52-летнего француза называют одним из возможных сменщиков Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов».

«Хотел бы я возглавить “Манчестер Юнайтед”? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам. Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», — сказал Зидан.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, проиграв два из трех стартовых матчей. В субботу, 14 сентября, «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Саутгемптоном». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.