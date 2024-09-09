Зидан объяснил, почему не готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Хотел бы я возглавить “Манчестер Юнайтед”? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам. Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», — сказал Зидан.