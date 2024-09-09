Зидан объяснил, почему не готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

52-летнего француза называют одним из возможных сменщиков Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов».
«Хотел бы я возглавить “Манчестер Юнайтед”? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам. Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», — сказал Зидан.
Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании и трижды побеждали в Лиге чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, проиграв два из трех стартовых матчей. В субботу, 14 сентября, «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Саутгемптоном». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.