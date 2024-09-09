«Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука

28-летний россиянин подписал с клубом двухлетний контракт. В «Сьоне» Миранчук будет выступать под 10-м номером.
«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение со “Сьоном”. Я с нетерпением жду возможности показать свою ценность на поле и помочь команде достичь поставленных целей», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба на официальном сайте.
Минувшим летом у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.
По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 млн евро в год. В «Локомотиве» Миранчук зарабатывал 2,4 млн евро в год. Также в контракте россиянина прописаны отступные в размере 5,5 млн евро.
В прошлом сезоне «Сьон» выиграл вторую лигу и вернулся в элиту швейцарского футбола. После шести туров клуб из одноименного города идет в турнирной таблице чемпионата Швейцарии на шестом месте.
В пятницу, 13 сентября, «Сьон» на выезде сыграет с «Янг Феллоуз Ювентус» в 1/16 Кубка Швейцарии. Ближайший матч в чемпионате «Сьон» проведет 22 сентября дома против «Лугано».