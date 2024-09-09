Антон Миранчук пока не оформил рабочую визу для игры в Швейцарии

Как сообщил спортивный директор клуба Барт Константин, «Сьон» сосредоточен на оформлении рабочей визы для российского полузащитника Антона Миранчука.
«Миранчук приехал в Швейцарию по туристической визе, подписал контракт. Теперь мы работаем над рабочей визой, связались с представительством страны, она будет готова уже очень скоро», — приводит ТАСС слова спортивного директора «Сьона».
В прошлом сезоне «Сьон» выиграл вторую лигу и вернулся в элиту швейцарского футбола. После шести туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
Антон Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Полузащитник играл в основном составе «железнодорожников» с 2013 года. Миранчук провел 217 матчей за «Локомотив», в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Он трижды выиграл Кубок России, по разу — чемпионат и Суперкубок страны.
За сборную России Миранчук провел 29 матчей, отметился 7 голами и 2 передачами. Миранчук был в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года, однако не провел ни одного матча на турнире.