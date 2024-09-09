Лавров назвал Винисиуса одним из любимых футболистов

Это не первый раз, когда глава бразильского МИДа дарит Лаврову футболку. Так, в ноябре 2021 года возглавлявший на тот момент бразильское дипведомство Карлус Альберту Франку Франса подарил российскому министру футбольную майку цветов национальной сборной Бразилии с фамилией Lavrov на спине.