Лавров назвал Винисиуса одним из любимых футболистов

9 сентября глава МИД Бразилии Мауру Вийера подарил российскому министру Сергею Лаврову футболку сборной Бразилии с автографом крайнего нападающего Винисиуса Жуниора.
Лавров поблагодарил Виейру за подарок и подчеркнул, что Винисиус — один из его самых любимых футболистов.
Встреча двух министров прошла в саудовской столице Эр-Рияде, где обсуждался вопрос о возможном участии Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии в ноябре.
24-летний Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне бразилец забил 24 гола в 39 матчах, а также в составе «сливочных».выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.
Это не первый раз, когда глава бразильского МИДа дарит Лаврову футболку. Так, в ноябре 2021 года возглавлявший на тот момент бразильское дипведомство Карлус Альберту Франку Франса подарил российскому министру футбольную майку цветов национальной сборной Бразилии с фамилией Lavrov на спине.