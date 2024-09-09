СМИ: В Швейцарии больше Миранчука зарабатывает только Шакири

Антон Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Полузащитник играл в основном составе «железнодорожников» с 2013 года. Миранчук провел 217 матчей за «Локомотив», в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Он трижды выиграл Кубок России, по разу — чемпионат и Суперкубок страны.