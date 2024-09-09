СМИ: В Швейцарии больше Миранчука зарабатывает только Шакири

Как сообщает Kicker со ссылкой на швейцарское издание Blick, новичок «Сьона» Антон Миранчук занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата.
Согласно источнику, зарплата 28-летнего россиянина в «Сьоне» составляет около 1,3 миллиона евро. Отмечается, что в швейцарской Суперлиге больше получает только вернувшийся этим летом в «Базель» 32-летний Джердан Шакири.
В прошлом сезоне «Сьон» выиграл вторую лигу и вернулся в элиту швейцарского футбола. После шести туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
Антон Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Полузащитник играл в основном составе «железнодорожников» с 2013 года. Миранчук провел 217 матчей за «Локомотив», в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Он трижды выиграл Кубок России, по разу — чемпионат и Суперкубок страны.
За сборную России Миранчук провел 29 матчей, отметился 7 голами и 2 передачами. Миранчук был в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года, однако не провел ни одного матча на турнире.