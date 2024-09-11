В Уэльсе футболиста арестовали прямо во время матча: видео

Во втором по силе дивизионе валлийского футбола состоялся матч между «Баглан Драгонс» и «Кумбран Селтик». Джордан Эванс, вышедший на замену на 52-й минуте при счете 1:3, стал героем «Баглан Драгонс», забив победный гол и дважды отдав результативную передачу. Выступление Эванса помогло его команде обыграть «Кумбран Селтик» со счетом 4:3.