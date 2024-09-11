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В Уэльсе футболиста арестовали прямо во время матча: видео

При этом Джордан Эванс стал одним из героев матча — на счету 31-летнего полузащитника гол и две результативные передачи.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Во втором по силе дивизионе валлийского футбола состоялся матч между «Баглан Драгонс» и «Кумбран Селтик». Джордан Эванс, вышедший на замену на 52-й минуте при счете 1:3, стал героем «Баглан Драгонс», забив победный гол и дважды отдав результативную передачу. Выступление Эванса помогло его команде обыграть «Кумбран Селтик» со счетом 4:3.

На получившем распространение в Интернете видеоролике незадолго до окончания матча двое полицейских ворвались на поле и вывели с Эванса с футбольного поля. Полицейские оформили арест футболиста в раздевалке команды.

По данным полиции Южного Уэльса, игрок был арестован по подозрению в ограблении. Хотя через несколько часов его отпустили без предъявления обвинений.

Футбольный клуб «Баглан Драгонс» опубликовал заявление, подтверждающее арест и последующее освобождение Джордана Эванса без предъявления обвинений, отказавшись от дальнейших комментариев.