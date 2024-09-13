Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю — один миллиард подписчиков! Это больше чем просто цифра — это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за её пределами. От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире я всегда играл за свою семью и за вас, и теперь один миллиард нас вместе. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы будем вместе побеждать и творить историю», — написал Роналду.