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Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что ему удалось набрать один миллиард подписчиков в социальных сетях.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний португалец оказался первым человеком на планете, кому покорилось достижение. На данный момент Роналду ведет официальные страницы в шести социальных сетях:

  • Instagram* — 639 млн подписчиков;
  • Facebook* — 170 млн подписчиков;
  • X — 113 млн подписчиков;
  • YouTube — 60,6 млн подписчиков;
  • Kuaishou — 9,4 млн подписчиков;
  • Weibo — 7,5 млн подписчиков.

«Мы создали историю — один миллиард подписчиков! Это больше чем просто цифра — это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за её пределами. От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире я всегда играл за свою семью и за вас, и теперь один миллиард нас вместе. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы будем вместе побеждать и творить историю», — написал Роналду.

На официальном канале Роналду в YouTube ведется прямой эфир, где в режиме онлайн ведется подсчет аудитории португальца во всех социальных сетях. На момент написания материала суммарное количество подписчиков Роналду составляет 1 000 178 989 человек.

На прошлой неделе Роналду заявил, что в ближайшие два года попытается обойти MrBeast по числу подписчиков на YouTube. На данный момент на канал американского блогера, которого неофициально называют королем YouTube, подписано 315 млн человек.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.