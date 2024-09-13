Захарян объяснил смену игрового номера в «Реал Сосьедад»

В прошлом сезоне 21-летний Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Теперь полузащитник будет выходить на поле в игровой футболке с номером 8. Ранее этот номер принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, который перешел в лондонский «Арсенал».
«Смена номера? Я поменял 12‑й на 21‑й, это было мое решение, позвонили из клуба, сказали, что освободился 8‑й номер, что могу взять, если хочу. Я не зацикливаюсь на номере, просто хотел поменять 12‑й, — приводит слова Захаряна “Матч ТВ”.
Пока Захарян не принимал участия в матчах команды в новом сезоне из-за полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. 6 августа футболист успешно перенес операцию. В клубе сообщали, что Захарян тренируется с восстановившимися футболистами и готовится вернуться на поле в октябре.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года.