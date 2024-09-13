Захарян объяснил смену игрового номера в «Реал Сосьедад»

«Смена номера? Я поменял 12‑й на 21‑й, это было мое решение, позвонили из клуба, сказали, что освободился 8‑й номер, что могу взять, если хочу. Я не зацикливаюсь на номере, просто хотел поменять 12‑й, — приводит слова Захаряна “Матч ТВ”.