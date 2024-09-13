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Кузяев: в Питере я тратил намного больше, чем во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о стоимости жизни во Франции и в России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: http://www.hac-foot.com/

«Все зависит от вкусов и образа жизни. Лично я в Питере намного больше тратил. В Гавре произошло некоторое переосмысление жизни, своих ценностей. Сейчас понимаю, что материальное — это второстепенное.

Что тут скрывать: у “Зенита” и “Гавра” совершенно разные бюджеты. Здесь у ребят намного проще машины. Хотя тут вопрос даже не про клуб. Такой европейский менталитет: здесь редко встретишь какую-нибудь супердорогую машину, все ездят на практичных автомобилях от местных производителей. Людям не нужно больше, — сказал Кузяев.

Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента.
Россиянин провел за французский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи.

По информации Capology, Кузяев является самым высокооплачиваемым игроком «Гавра» с зарплатой 1,8 млн евро в год до вычета налогов. В «Зените» 31-летний полузащитник зарабатывал 2 млн евро в год.

После трех туров «Гавр» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В воскресенье, 15 сентября, клуб Кузяева на выезде сыграет против «Тулузы».