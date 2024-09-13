Кузяев: в Питере я тратил намного больше, чем во Франции

«Все зависит от вкусов и образа жизни. Лично я в Питере намного больше тратил. В Гавре произошло некоторое переосмысление жизни, своих ценностей. Сейчас понимаю, что материальное — это второстепенное.



Что тут скрывать: у “Зенита” и “Гавра” совершенно разные бюджеты. Здесь у ребят намного проще машины. Хотя тут вопрос даже не про клуб. Такой европейский менталитет: здесь редко встретишь какую-нибудь супердорогую машину, все ездят на практичных автомобилях от местных производителей. Людям не нужно больше, — сказал Кузяев.