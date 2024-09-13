Тренер «Брайтона» стал самым молодым тренером месяца в АПЛ

Фабиан Хюрцелер получил эту награду в свой первый месяц в АПЛ. В последний раз подобное удавалось Ангелосу Постекоглу с «Тоттенхэмом» в августе 2023 года. Хюрцелер также стал первым главным тренером «Брайтона», удостоившимся этого приза с тех пор, как Крис Хьютон выиграл награду в феврале 2018 года.