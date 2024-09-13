Тренер «Брайтона» стал самым молодым тренером месяца в АПЛ

Как сообщается на сайте Английской Премьер-лиги, Фабиан Хюрцелер из «Брайтона» признан лучшим тренером АПЛ в августе. В прошлом месяце команда немецкого тренера обыграла «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1) и сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).
В борьбе за награду Хюрцелер опередил Хосепа Гвардиолу («Манчестер Юнайтед»), Микеля Артету («Арсенал») и Арне Слота («Ливерпуль»). Хюрцелер стал самым молодым специалистом в истории АПЛ, получившим приз лучшему тренеру месяца.
Фабиан Хюрцелер получил эту награду в свой первый месяц в АПЛ. В последний раз подобное удавалось Ангелосу Постекоглу с «Тоттенхэмом» в августе 2023 года. Хюрцелер также стал первым главным тренером «Брайтона», удостоившимся этого приза с тех пор, как Крис Хьютон выиграл награду в феврале 2018 года.
Немец возглавил «Брайтон» в середине июня. Предыдущим местом работы Хюрцелера был гамбургский «Санкт-Паули», который по итогам прошлого сезона победил во втором немецком дивизионе и вышел в Бундеслигу.
После трех туров «Брайтон» занимает третье место в Английской Премьер-лиге с 7 очками.