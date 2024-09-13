Экс-наставник «Спартака» стал лучшим тренером августа в Серии A

Ваноли возглавил «Торино» этим летом. Сообщалось, что ему предложили контракт до 2026 года с опцией продления еще на год. «Торино» заплатил €1 млн за выкуп контракта, так как под руководством специалиста «Венеция» вышла в Серию А и впервые выступает там с сезона-2021/22. Ваноли возглавлял команду с ноября 2022 года.