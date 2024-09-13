Экс-наставник «Спартака» стал лучшим тренером августа в Серии A

Ваноли получит награду 15 сентября перед домашним матчем против «Лечче». Тренера месяца выбирали редакторы спортивных газет, которые оценивали их на основе технико-спортивных критериев и качества игры их команд, а также поведения и принципа честной игры во время матчей.
«Влияние Паоло Ваноли на Серию А было необычайным. Он привел “Торино” к двум победам и ничьей в первых трех матчах сезона. После повышения, полученного в прошлом году в “Венеции”, Ваноли уже претендует на звание одного из самых интересных тренеров турнира, амбициозного и постоянно развивающегося, готового вести клуб к важным целям», — приводит слова генерального директора чемпионата Италии Луиджи Де Сиерво пресс-служба лиги.
Ваноли возглавил «Торино» этим летом. Сообщалось, что ему предложили контракт до 2026 года с опцией продления еще на год. «Торино» заплатил €1 млн за выкуп контракта, так как под руководством специалиста «Венеция» вышла в Серию А и впервые выступает там с сезона-2021/22. Ваноли возглавлял команду с ноября 2022 года.
«Торино» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 7 очками, отставая от лидеров «Интера» и «Ювентуса» по дополнительным показателям.
Напомним, что 52-летний Ваноли тренировал «Спартак» во второй части сезона‑2021/22 и выиграл с командой Кубок России.