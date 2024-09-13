Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-наставник «Спартака» стал лучшим тренером августа в Серии A

Возглавляющий «Торино» Паоло Ваноли признан лучшим тренером августа в Серии А, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ваноли получит награду 15 сентября перед домашним матчем против «Лечче». Тренера месяца выбирали редакторы спортивных газет, которые оценивали их на основе технико-спортивных критериев и качества игры их команд, а также поведения и принципа честной игры во время матчей.

«Влияние Паоло Ваноли на Серию А было необычайным. Он привел “Торино” к двум победам и ничьей в первых трех матчах сезона. После повышения, полученного в прошлом году в “Венеции”, Ваноли уже претендует на звание одного из самых интересных тренеров турнира, амбициозного и постоянно развивающегося, готового вести клуб к важным целям», — приводит слова генерального директора чемпионата Италии Луиджи Де Сиерво пресс-служба лиги.

Ваноли возглавил «Торино» этим летом. Сообщалось, что ему предложили контракт до 2026 года с опцией продления еще на год. «Торино» заплатил €1 млн за выкуп контракта, так как под руководством специалиста «Венеция» вышла в Серию А и впервые выступает там с сезона-2021/22. Ваноли возглавлял команду с ноября 2022 года.

«Торино» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 7 очками, отставая от лидеров «Интера» и «Ювентуса» по дополнительным показателям.

Напомним, что 52-летний Ваноли тренировал «Спартак» во второй части сезона‑2021/22 и выиграл с командой Кубок России.