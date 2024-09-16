Митрофанов назвал глупостью отсутствие флага под фото Миранчука

«Атланта Юнайтед» не разместила фото российского флага рядом с изображением Миранчука при показе расстановки стартового состава перед матчами регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт» и «Нэшвилла».
«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером», — приводит слова Митрофанов «РИА Новости Спорт».
Напомним, Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил итальянской «Ататланте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Трудовое соглашение с полузащитником рассчитано до 2027 года.
28-летний Миранчук с 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту», в минувшем сезоне он провел 41 матч за клуб во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач. Также Миранчук стал победителем Лиги Европы.
В текущем сезоне МЛС «Атланта» занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре «Атланта Юнайтед» встретится с «Интер Майами», в состав которого после травмы вернулся Лионель Месси.