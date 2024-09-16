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Митрофанов назвал глупостью отсутствие флага под фото Миранчука

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отсутствии российского флага под фото игрока клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Атланта Юнайтед» не разместила фото российского флага рядом с изображением Миранчука при показе расстановки стартового состава перед матчами регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт» и «Нэшвилла».

«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером», — приводит слова Митрофанов «РИА Новости Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил итальянской «Ататланте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Трудовое соглашение с полузащитником рассчитано до 2027 года.

28-летний Миранчук с 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту», в минувшем сезоне он провел 41 матч за клуб во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач. Также Миранчук стал победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне МЛС «Атланта» занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре «Атланта Юнайтед» встретится с «Интер Майами», в состав которого после травмы вернулся Лионель Месси.