Митрофанов назвал глупостью отсутствие флага под фото Миранчука

«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером», — приводит слова Митрофанов «РИА Новости Спорт».