«Рома» отправила в отставку главного тренера де Росси

— «Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды. Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале. Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью, — сказано в заявлении клуба.
Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года после отставки Жозе Моуриньо. Под его руководством заняла шестое место в Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы. Всего под руководством де Росси столичный клуб провел 30 матчей, в которых одержал 14 побед при девяти ничьих и семи поражениях.
В четырех стартовых турах Серии А «Рома» не сумела одержать ни одной победы, уступив дома «Эмполи» (1:2) и сыграв на выезде вничью с «Кальяри» (0:0), «Ювентусом» (0:0) и «Дженоа» (1:1). На данный момент «джаллоросси» занимают 16-е место в турнирной таблице.
Де Росси является воспитанником «Ромы». Он провел за римский клуб 616 матчей, в которых забил 63 мяча и сделал 61 результативную передачу. Де Росси занимает второе место по количеству проведенных матчей за «Рому», уступая по этому показателю лишь Франческо Тотти (785).
В воскресенье, 22 сентября, «Рома» дома сыграет с «Удинезе». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.