«Рома» отправила в отставку главного тренера де Росси

— «Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды. Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале. Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью, — сказано в заявлении клуба.