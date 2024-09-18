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«Рома» отправила в отставку главного тренера де Росси

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

— «Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды. Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале. Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью, — сказано в заявлении клуба.

Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года после отставки Жозе Моуриньо. Под его руководством заняла шестое место в Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы. Всего под руководством де Росси столичный клуб провел 30 матчей, в которых одержал 14 побед при девяти ничьих и семи поражениях.

В четырех стартовых турах Серии А «Рома» не сумела одержать ни одной победы, уступив дома «Эмполи» (1:2) и сыграв на выезде вничью с «Кальяри» (0:0), «Ювентусом» (0:0) и «Дженоа» (1:1). На данный момент «джаллоросси» занимают 16-е место в турнирной таблице.

Де Росси является воспитанником «Ромы». Он провел за римский клуб 616 матчей, в которых забил 63 мяча и сделал 61 результативную передачу. Де Росси занимает второе место по количеству проведенных матчей за «Рому», уступая по этому показателю лишь Франческо Тотти (785).

В воскресенье, 22 сентября, «Рома» дома сыграет с «Удинезе». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Дженоа
1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 4
15.09.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Luigi Ferraris
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Даниэле Де Росси
Голы
Дженоа
Кони де Винтер
90′
Рома
Артем Довбик
37′
Составы команд
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
3
Аарон Мартин
4
Кони де Винтер
70′
20
Стефано Сабелли
22
Хоан Васкес
32
Мортен Френдруп
19
Андреа Пинамонти
14
Алессандро Вольякко
46′
17
Руслан Малиновский
2
Мортен Торсби
46′
9
Витинья
47
Милан Бадель
80′
6
Эмиль Бохинен
18
Калеб Экубан
80′
21
Джефф Эхатор
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
17
Куадио Коне
56
Алексис Салемакерс
50′
61
Никколо Пизилли
45′
62′
19
Зеки Челик
11
Артем Довбик
81′
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Пауло Дибала
62′
7
Лоренцо Пеллегрини
65′
92
Стефан Эль-Шаарави
62′
35
Томмазо Бальданци
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
9
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Джуа
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Чемпионат Италии: таблица и календарь