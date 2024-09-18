Иван Юрич станет новым тренером «Ромы»

Предыдущим местом работы Ивана Юрича был «Торино», который он возглавлял на протяжении трех последних сезонов. Под его руководством туринцы в минувшем сезоне финишировали в Серии А на девятом месте. Также Юрич известен по работе с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» и «Вероной».