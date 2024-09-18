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Иван Юрич станет новым тренером «Ромы»

Хорватский тренер Иван Юрич в ближайшее время возглавит «Рому». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

По информации источника, римский клуб подпишет с 49-летним специалистом однолетний контракт, в котором будет предусмотрена возможность автоматического продления в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов.

Сегодня утром «Рома» объявила об увольнении главного тренера Даниэле Де Росси. Римский клуб провалил старт сезона, не сумев победить ни в одном из четырех матчей. На данный момент «Рома» идет на 16-м месте в Серии А.

Предыдущим местом работы Ивана Юрича был «Торино», который он возглавлял на протяжении трех последних сезонов. Под его руководством туринцы в минувшем сезоне финишировали в Серии А на девятом месте. Также Юрич известен по работе с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» и «Вероной».

В воскресенье, 22 сентября, «Рома» дома сыграет с «Удинезе». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Рома
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