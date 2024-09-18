Иван Юрич станет новым тренером «Ромы»

По информации источника, римский клуб подпишет с 49-летним специалистом однолетний контракт, в котором будет предусмотрена возможность автоматического продления в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов.
Сегодня утром «Рома» объявила об увольнении главного тренера Даниэле Де Росси. Римский клуб провалил старт сезона, не сумев победить ни в одном из четырех матчей. На данный момент «Рома» идет на 16-м месте в Серии А.
Предыдущим местом работы Ивана Юрича был «Торино», который он возглавлял на протяжении трех последних сезонов. Под его руководством туринцы в минувшем сезоне финишировали в Серии А на девятом месте. Также Юрич известен по работе с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» и «Вероной».
В воскресенье, 22 сентября, «Рома» дома сыграет с «Удинезе». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.