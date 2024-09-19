«Тоттенхэм» вырвал победу в Кубке лиги, проигрывая к 88-й минуте

«Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка английской лиги обыграл «Ковентри». Встреча в Ковентри завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба, представляющего АПЛ.
Счет в матче на 63‑й минуте открыли хозяева поля — отличился Брэндон Томас‑Асанте. На 88‑й минуте Джед Спенс сравнял счет, а в добавленное время Бреннан Джонсон принес лондонцам победу.
В другом матче вечера «Брайтон» выбил из розыгрыша турнира «Вулверхэмптон», победив дома со счетом 3:2.
Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финале одержал победу над «Челси» благодаря голу Вирджила ван Дейка на 118-й минуте.