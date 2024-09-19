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«Тоттенхэм» вырвал победу в Кубке лиги, проигрывая к 88-й минуте

В гостевой встрече против «Ковентри» подопечные Энджа Постекоглу лишь в самой концовке смогли избежать вылета из Кубка английской лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка английской лиги обыграл «Ковентри». Встреча в Ковентри завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба, представляющего АПЛ.

Счет в матче на 63‑й минуте открыли хозяева поля — отличился Брэндон Томас‑Асанте. На 88‑й минуте Джед Спенс сравнял счет, а в добавленное время Бреннан Джонсон принес лондонцам победу.

В другом матче вечера «Брайтон» выбил из розыгрыша турнира «Вулверхэмптон», победив дома со счетом 3:2.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финале одержал победу над «Челси» благодаря голу Вирджила ван Дейка на 118-й минуте.

Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
Вулверхэмптон
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