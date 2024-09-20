Защитник «Ливерпуля» ведет переговоры о покупке клуба Лиги 1

«Нант» — восьмикратный чемпион Франции. Последний раз «канарейки» побеждали в национальном первенстве в 2001 году Клуб принадлежат французскому бизнесмену Вальдемару Кита, который владеет «Нант» с 2007 года и, как сообщается, устал от спортивных и финансовых проблем, с которыми столкнулась команда. Неспособность Кита построить новый стадион и провал сделки по правам на телетрансляции только подтвердили его намерение, по крайней мере, попытаться продать клуб.