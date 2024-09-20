Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Ливерпуля» ведет переговоры о покупке клуба Лиги 1

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд намерен приобрести клуб высшего французского дивизиона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Как сообщает L'Equipe, Трент Александер-Арнольд может приобрести клуб французской Лиги 1 «Нант». По данным источника, Трент также был заинтересован в покупке «Сент-Этьена» и «Гавра».

Отец игрока сборной Англии Майкл Арнольд, который действует как менеджер интересов своего сына, проявляет большой интерес к французскому спортивному рынку. Александер-Арнольд уже является миноритарным акционером французской команды «Формулы-1» Alpine.

«Нант» — восьмикратный чемпион Франции. Последний раз «канарейки» побеждали в национальном первенстве в 2001 году Клуб принадлежат французскому бизнесмену Вальдемару Кита, который владеет «Нант» с 2007 года и, как сообщается, устал от спортивных и финансовых проблем, с которыми столкнулась команда. Неспособность Кита построить новый стадион и провал сделки по правам на телетрансляции только подтвердили его намерение, по крайней мере, попытаться продать клуб.

Как сообщается, летом Кита встречался с Арнольдами по видеоконференции, прежде чем встретиться с ними лично в Женеве в последние несколько дней. Как сообщается, предложение о поглощении составляет 100 миллионов евро.

Ливерпуль
Нант
Чемпионат Англии: таблица и календарь