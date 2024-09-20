Защитник «Ливерпуля» ведет переговоры о покупке клуба Лиги 1

Как сообщает L'Equipe, Трент Александер-Арнольд может приобрести клуб французской Лиги 1 «Нант». По данным источника, Трент также был заинтересован в покупке «Сент-Этьена» и «Гавра».
Отец игрока сборной Англии Майкл Арнольд, который действует как менеджер интересов своего сына, проявляет большой интерес к французскому спортивному рынку. Александер-Арнольд уже является миноритарным акционером французской команды «Формулы-1» Alpine.
«Нант» — восьмикратный чемпион Франции. Последний раз «канарейки» побеждали в национальном первенстве в 2001 году Клуб принадлежат французскому бизнесмену Вальдемару Кита, который владеет «Нант» с 2007 года и, как сообщается, устал от спортивных и финансовых проблем, с которыми столкнулась команда. Неспособность Кита построить новый стадион и провал сделки по правам на телетрансляции только подтвердили его намерение, по крайней мере, попытаться продать клуб.
Как сообщается, летом Кита встречался с Арнольдами по видеоконференции, прежде чем встретиться с ними лично в Женеве в последние несколько дней. Как сообщается, предложение о поглощении составляет 100 миллионов евро.