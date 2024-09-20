Миранчук прокомментировал свой гол в ворота команды Месси

28-летний россиянин отличился на 84-й минуте домашнего матча против «Интер Майами» (2:2), поразив ворота соперника дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.
«Конечно, гол важен. Любые голы, результативные передачи и победы очень сильно тебе помогают, придают больше уверенности, позволяют чувствовать себя комфортнее. Очень рад, что спустя три игры смог отличиться. Что же касается того, что забил именно команде Месси, — нет, не думаю, что ощущения были бы другими, забей я кому-то другому», — сказал Миранчук.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В субботу, 21 сентября, команда на выезде сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллс».