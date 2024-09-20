Миранчук прокомментировал свой гол в ворота команды Месси

«Конечно, гол важен. Любые голы, результативные передачи и победы очень сильно тебе помогают, придают больше уверенности, позволяют чувствовать себя комфортнее. Очень рад, что спустя три игры смог отличиться. Что же касается того, что забил именно команде Месси, — нет, не думаю, что ощущения были бы другими, забей я кому-то другому», — сказал Миранчук.