Миранчук рассказал о том, как произошел его переход в «Атланту»

«Я приехал на предсезонку, тут же появилось предложение от “Атланты”. Поначалу не отнесся серьезно. Потому что я провел неплохой сезон в Италии. Впереди — Лига чемпионов. Вроде все нормально. Но я подумал, пообщался с руководителями “Аталанты”. Они искали новых игроков. Не полностью, конечно, хотели обновить команду, но вектор развития потихоньку менялся. И я подумал, что у меня будет еще меньше игрового времени. Уходить куда-то в аренду точно не хотел. Я провел в Италии четыре года, это был хороший опыт. И я подумал, почему бы не пожить в новой стране, поиграть в новой лиге, узнать новую культуру. Я очень открытый к этому человек. Поэтому использовал этот момент. И надеюсь, это решение принесет мне много положительных эмоций.



Нет никакой обиды на Гасперини. Это журналисты любят раздувать. Спустя какое-то время я узнал этого человека, понимал его мысли. Поэтому его решения меня не удивляли. Я был к этому готов. Самое главное, что мы выиграли этот кубок.



Дело в том, что процесс получения американской визы у меня занял три-четыре недели. И мне сам Гасперини сказал: “Алекс, сколько тебе надо, столько с нами можешь тренироваться”. Хотя у меня уже была договоренность о переходе. В итоге я приезжал на тренировки. И мы очень хорошо попрощались. Не могу сказать, что мы сейчас на связи с клубом. Но с некоторыми футболистами общаемся до сих пор. Я слежу за “Аталантой” до сих пор», — сказал Миранчук.