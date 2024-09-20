Миранчук рассказал о том, как произошел его переход в «Атланту»

«Я приехал на предсезонку, тут же появилось предложение от “Атланты”. Поначалу не отнесся серьезно. Потому что я провел неплохой сезон в Италии. Впереди — Лига чемпионов. Вроде все нормально. Но я подумал, пообщался с руководителями “Аталанты”. Они искали новых игроков. Не полностью, конечно, хотели обновить команду, но вектор развития потихоньку менялся. И я подумал, что у меня будет еще меньше игрового времени. Уходить куда-то в аренду точно не хотел. Я провел в Италии четыре года, это был хороший опыт. И я подумал, почему бы не пожить в новой стране, поиграть в новой лиге, узнать новую культуру. Я очень открытый к этому человек. Поэтому использовал этот момент. И надеюсь, это решение принесет мне много положительных эмоций.
Нет никакой обиды на Гасперини. Это журналисты любят раздувать. Спустя какое-то время я узнал этого человека, понимал его мысли. Поэтому его решения меня не удивляли. Я был к этому готов. Самое главное, что мы выиграли этот кубок.
Дело в том, что процесс получения американской визы у меня занял три-четыре недели. И мне сам Гасперини сказал: “Алекс, сколько тебе надо, столько с нами можешь тренироваться”. Хотя у меня уже была договоренность о переходе. В итоге я приезжал на тренировки. И мы очень хорошо попрощались. Не могу сказать, что мы сейчас на связи с клубом. Но с некоторыми футболистами общаемся до сих пор. Я слежу за “Аталантой” до сих пор», — сказал Миранчук.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.
На этой неделе Миранчук забил свой первый гол за американский клуб, поразив ворота «Интер Майами» (2:2) дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая от зоны плей-офф на один балл. В субботу, 21 сентября, команда на выезде сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллс».